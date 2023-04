Wie sich das „Bäckermädle“ in Holzleuten einen Lebenstraum erfüllt

Katharina Regele war eine handwerkliche Ausbildung plus doppeltem Meistertitel wichtiger war als ein Studium. Nun erfüllt sich die junge Mutter mit der eigenen Backstube in Holzleuten einen Traum, um als „Bäckermädle“ ihren Beruf auf traditionelle Weise auszuüben.

Dienstag, 04. April 2023

Gerold Bauer

Aufgewachsen in Heuchlingen kam Katharina Regele viel in der Welt herum und hatte dabei immer eines im Sinn: Lernen, was sie in ihrem Beruf weiter bringt. Weiter nicht im Sinne einer klassischen Karriere mit einem sehr gut bezahlten Job in einer großen Firma, sondern weiter in dem Sinne, dass sie ihr berufliches Wissen und Können ausbauen wollte.





Lesen Sie am 4. April in der Rems-​Zeitung das Porträt einer Frau, die schon immer wusste, was sie will und nun genau das tut!



