Bäckerei Berroth in Pommertsweiler geschlossen

Foto: gdabts

Der 1. April war der letzte Tag, an dem die Bäckerei Berroth ihre Türen öffnete. 35 Jahre lang hatten Renate und Martin Berroth das Geschäft selbst geführt. Der Abschied fällt nicht nur ihnen schwer.

Donnerstag, 06. April 2023

Sarah Fleischer

26 Sekunden Lesedauer



Die kleine aber feine Bäckerei in der Langen Straße kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Seit 1918 war das Geschäft in der Hand der Familie Berroth.



Das Ehepaar Berroth sieht die Schließung mit dem berühmten weinenden und lachenden Auge. Martin Berroth wird von nun an seinen Ruhestand genießen.





Wie es für Renate Berroth weitergeht und was der Bäckerei zuletzt zu Schaffen machte, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



492 Aufrufe

107 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen