Kreuzweg: Die Via Dolorosa am Rechberg

Foto: fabro

Zahlreiche Gläubige sind am Karfreitag zum Rechberg gekommen. Dort erlebten sie den lebendigen Kreuzweg der katholisch-​italienischen Gemeinde San Giovanni Bosco Schwäbisch Gmünd.

Freitag, 07. April 2023

Thorsten Vaas

18 Sekunden Lesedauer



Dieser führte von der ersten Station an der Burgruine Hohenrechberg bis zur elften Station, an der die Kreuzigung Jesu dargestellt wurde. Abschließend fand in der Wallfahrtskirche Sankt Maria ein Gottesdienst statt. Die Darstellung der 35 Gemeindemitglieder aus Schwäbisch Gmünd, Göppingen und Schorndorf in historischen Gewändern wurde von Erklärungen auf Italienisch und Deutsch begleitet.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



171 Aufrufe

75 Wörter

34 Minuten Online



Beitrag teilen