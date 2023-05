Naturelebnis auf der Mutlanger Heide

Auf der Mutlanger Heide wurde am Samstag der Naturerlebnisweg eröffnet. Kinder können dort durch eigenses Erleben die Zusammenhänge in der Natur kennenlernen und spielerisch Wissen erwerben. Das neue Angebot ist eine Erweiterung des Wildpflanzenparks in Mutlangen und wurde von Ehrenamtlichen geschaffen.

Samstag, 13. Mai 2023

Gerold Bauer

Wer kann eigentlich weiter springen – ein Mensch, ein Wolf oder ein Eichhörnchen? Wer den neuen Naturerlebnisweg auf der Mutlanger Heide besucht, weiß die Antwort und kann auf einer speziellen Weitsprunganlage sogar selbst testen, welche Entfernungen die Tiere in den heimischen Wäldern auf einen Satz überbrücken. „Es gibt aber bewusst nicht auf alle Fragen im Park eine Antwort“, räumt Harald Welzel ein. „Wir wollen ja vor allem bei den Kindern die Neugier wecken und sie dazu animieren, zum Beispiel in Büchern oder auch im Internet selbst nach Informationen zu suchen“.

