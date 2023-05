Katholische Gemeinde in Wetzgau-​Rehnenhof feiert Einweihung des Konvents

Foto: msi

Seit zwei Wochen leben die drei Schwestern des Konvents Haus Maria Frieden in Wetzgau. Mit einem Gemeindefest nebst Festgottesdienst mit zahlreichen Ehrengästen wurden sie noch einmal willkommen geheißen und die Einweihung des Konvents gefeiert.

Montag, 15. Mai 2023

Sarah Fleischer

33 Sekunden Lesedauer



„Es ist ein großer Freudentag und das Sahnehäubchen auf der Arbeit“, freute sich Pfarrer Franz Markl. Mittlerweile ist er im verdienten Ruhestand, doch 1991 hat er den Anstoß für die Beziehung zwischen dem Orden der Dienerinnen der Armen in Indien und der katholischen Gemeinde gegeben. Über die Jahrzehnte sind Patenschaften gepflegt und die Beziehungen intensiviert worden. Das besagte Sahnehäubchen ist nun die Gründung eines Konvents mit drei indischen Schwestern im einstigen Pfarrhaus.











Mehr über die Einweihung und was in Gmünd und Umgebung sonst am Wochenende los war, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



184 Aufrufe

134 Wörter

38 Minuten Online



Beitrag teilen