Konzert für Türkei-​Erdbebenopfer im Schwörhaus

Foto: privat

Die Städtische Musikschule Schwäbisch Gmünd und der Yunus Emre Förderverein (YEF) veranstalten am Freitag, 19. Mai, um 19 Uhr ein Benefizkonzert im Schwörhaus. Der Erlös geht an die Erdbebenopfer in der Türkei.

Freitag, 19. Mai 2023

Thorsten Vaas

Mit diesem Konzert möchte die Städtische Musikschule Spenden für die Aktion „Gmünd hilft der Türkei“ sammeln. Am 6. Februar erlebte die Türkei die größte Erdbebenkatastrophe ihrer Geschichte. Drei Monate nach den Beben der Stärke 7,7 und 7,6 mit Schwerpunkt in Kahramanmaras sind die Wunden noch immer nicht verheilt. Die Bürgerinnen und Bürger im Erdbebengebiet haben mit vielen Problemen zu kämpfen, insbesondere mit der Hygiene. Das Akdeniz-​Viertel im Defne-​Bezirk von Hatay, wo das Erdbeben die größten Zerstörungen angerichtet hat, ist noch immer nicht an die Wasserversorgung angeschlossen. Die Erdbebenopfer schlagen ihre Zelte in den Parks des Viertels auf und duschen, indem sie das Wasser in Kesseln abkochen.Neben dem wohltätigen Zweck bietet diese musikalische Begegnung im Schwörhaus auch die Möglichkeit zum Dialog durch Musik. Die Gäste erhalten Einblicke in eine womöglich neue und fremde Welt der Musik, die von den Künstlerinnen und Künstler auf eine einzigartige Art und Weise präsentiert wird. Im Anschluss an das einstündige Konzert lädt die Musikschule zu einem offenen Buffet und Getränken ein, bei dem Besucherinnen und Besucher den Abend bei Gesprächen ausklingen lassen können. Der Eintritt für das Konzert ist frei, um eine großzügige Spende wird gebeten.

