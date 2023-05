Gmünd: Urteile gegen Messerstecher erwartet

Der Landgerichtsprozess um die Messerstecherei an Halloween 2022 in der Gmünder City ist in der Schlussphase. Am Dienstag, 23. Mai, werden die restlichen Plädoyers und die Urteile erwartet.

Am Montag, dem fünften Tag der Hauptverhandlung der Zweiten Großen Jugendkammer, ist vor allem die detaillierte Schilderung der Ermittlungsergebnisse durch die Sachbearbeiterin der Polizei aufschlussreich gewesen. Sie berichtete unter anderem von musikalisch unterlegten Videos auf dem Handy des 19-​jährigen Angeklagten, auf denen er sich mit blutbefleckter Jacke in Szene setzt, während er im Stauferklinikum Mutlangen auf den Arzt wartet. Ein Freund hatte ihn wegen einer Stichwunde im Oberschenkel dorthin gefahren. Die Polizei hatte sein Handy beschlagnahmt, nachdem er sich freiwillig gestellt hatte.

