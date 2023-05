Volleyball: Rettenmaier kehrt zur DJK zurück – Denzinger verletzt

Die Gmünderinnen bereiten sich auf die im Herbst beginnende neue Saison in der 3. Liga Süd im Volleyball vor. In Franziska Rettenmaier kommt eine Angreiferin nach einem Jahr zurück. Lisa Denzinger muss nach einer Knieverletzung etwa sechs Wochen pausieren.

Freitag, 26. Mai 2023

Thomas Ringhofer

Voraussichtlich am Wochenende 30. September/​1. Oktober werden die DJK-​Volleyballerinnen ihren ersten Aufschlag in der 3. Liga Süd machen. Die Vorbereitungen sowohl bei der Zusammenstellung des Kaders, als auch im Training laufen auf Hochtouren.







Neben individuellem Krafttraining unter Athletiktrainer Christopher Schopf fordert Chefcoach Christian Hohmann von seinen Spielerinnen, dass sie bei Beachvolleyballturnieren aktiv sind. Ausgerechnet bei so einem Turnier in Rottenburg verletzte sich jetzt Lisa Denzinger erneut am Knie. Sie wird nach eigenen Angaben rund sechs Wochen fehlen, muss sich einem operativem Eingriff unterziehen, nachdem sie sich einen Korbhenkelriss am Innenmeniskus zugezogen hat. Nicht nur die 33-​jährige Leistungsträgerin bedauert den Ausfall. Für Hohmann ist die Verletzung „ärgerlich, weil wir gerade in einer Phase sind, in der wir gezielt im Aufbautraining sind, wozu für mich Beachvolleyball ein hervorragendes Mittel ist, weil neben Spielpraxis auch die Kondition im Mittelpunkt steht.“





Als erster Neuzugang wurde jetzt Franziska Rettenmaier der Mannschaft vorgestellt.

