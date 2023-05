Göggingen feiert Kreisjubiläum am Götzenbachstausee

Foto: bri

Bei seinem Besuch am Mittag würdigte Landrat Dr. Bläse die Gemeinschaft und Kreativität der Gögginger. Das „Geburtstagskind“ Ostalbkreis verteilte selbst ein Geschenk an die Gemeinde: einen Traubenkirschbaum. Zudem wurden drei neue Wanderwege vorgestellt. Kreativ dürfen kleine und große Besucher am Samstag bis 18 Uhr am Waldmobil werden, für Kinder ist am Seeufer ein Entdeckerpfad aufgebaut.

Samstag, 27. Mai 2023

Benjamin Richter

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Der Veranstaltungsreigen zu 50 Jahren Ostalbkreis macht am langen Pfingstwochenende in Göggingen, Neuler und Durlangen Station.

Am Samstag macht die Gemeinde Göggingen den Auftakt, mit einem Nachmittag, der ganz im Zeichen des vom Ostalbkreis ausgerufenen Entdecker-​Monats Mai steht. Ganz in der Nähe des Irrgartens am Götzenbachstausee befindet sich das beschauliche Festgelände, wo der Foodtruck „I love Mauldasch“ und ein Getränkewagen für das leibliche Wohl sorgen.

Aber auch das Waldmobil Ostalb der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist vor Ort und bietet die Gelegenheit, eigene Schmuckstücke aus Holzscheiben und Naturfarben zu kreieren. Weiter unten, am Ufer des Stausees, können Mädchen und Jungen auf dem Kinderentdeckerpfad des Kindergartens Abenteuerland den Lebensraum Wald kennenlernen und beim Stempelsammeln eine kleine Belohnung ergattern.

Landrat Dr. Joachim Bläse und Bürgermeister Danny Kuhl begrüßten die Gäste am Mittag und stellten die drei neuen Gögginger Wanderwege vor, auf die nun unweit des Irrgartens eine Tafel mit Landkarte hinweist.





Was es mit der Traubenkirsche als Geschenk an die Gemeinde auf sich hat und wo es sich dank neuer Beschilderung ab sofort rund um Göggingen auf Wanderschaft zu gehen lohnt, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Die gesamte Ausgabe ist auch digital im iKiosk erhältlich.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



293 Aufrufe

250 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen