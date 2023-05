Gmünderin Elfriede Kübler feiert 101. Geburtstag

Foto: Miriam Siegfried

Dass sie bereits 1922 in Gmünd zur Welt gekommen war, merkte man Elfriede Kübler an ihrem Ehrentag nicht an. Die Jubilarin wirkte fit und vital, ihr Lachen ansteckend. Unter die Festgäste hatte sich Oberbürgermeister Richard Arnold gemischt, der Küblers Optimismus und Neugier lobte.

Montag, 29. Mai 2023

Benjamin Richter

36 Sekunden Lesedauer



Vom Schwung und der Feierlaune dieses Festes könnten sich jüngere Generationen getrost etwas abschneiden. Da wurde gelacht, gesungen, geküsst und gescherzt.

Und mittendrin saß ein putzmunteres Geburtstagskind mit einem Glas Rosé in der Hand und genoss das Spektakel sichtlich.

„Sie sind ein Vorbild“, lobte auch Oberbürgermeister Richard Arnold, „so optimistisch, frohgemut und neugierig.“ Immer gut drauf sei sie, meinte er und erklärte dies kurzerhand zum Geheimnis ihres langen Lebens.





