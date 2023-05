Jugendkriminalität: Eigentumsdelikte nehmen wieder zu

Im Jahr 2022 sind insgesamt 971 Heranwachsende und Jugendliche im Ostalbkreis straffällig geworden. Dies wurde im Jugendhilfeausschuss des Kreistags bekannt gegeben.

Bei der Ahnung von Delikten, die von jungen Menschen begangen werden, gehe es nicht in erster Linie um Bestrafung, sondern um Erziehung. Dies sagte Vanessa Schneider, die im Jugendhilfeausschuss des Kreistags über die Jugendgerichtshilfe sprach. Bei den Straftaten seien in den vergangenen drei Jahre die Verstöße im Bereich Betäubungsmittel zurückgegangen, weil sich in der Pandemie vieles in den Bereich des Privaten verlagert habe. Eigentumsdelikte seien dagegen wieder im Steigen begriffen. Und vielen sei nicht bewusst, wie schnell sie sich eines Sexualdelikts schuldig machen könnten. In den sozialen Medien würden Bilder umher geschickt und wenn kinderpornografische Darstellungen beim Herunterladen in der Galerie landen, habe man sich bereits strafbar gemacht.

