Lesepaten an der PH Schwäbisch Gmünd

Foto: phgd

Das Bilderbuchzentrum der PH Schwäbisch Gmünd und die Grundschule Hardt haben ein Kooperationsprojekt zur Leseförderung gestartet: Lesepatinnen und –paten von der Seniorenhochschule der PH begleiten Schulkinder beim Zugang zu Literatur, Schrift und Sprache.

Dienstag, 30. Mai 2023

Sarah Fleischer

35 Sekunden Lesedauer







Was genau das Gmünder Projekt beinhaltet und wie es wissenschaftlich genutzt werden kann, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Jedes vierte Grundschulkind in Deutschland kann nicht richtig lesen. Zu diesem Ergebnis kam die IGLU-​Studie 2023. Hier soll die Lesenpatenschaft der PH Schwäbisch Gmünd helfen. Die Idee dahinter ist nicht neu und wird bereits an vielen Grundschulen praktiziert: Senioren und Seniorinnen kommen einmal in der Woche in die Schule und lesen gemeinsam mit einzelnen Kindern. „Die Schülerinnen und Schüler sind begeistert von den Geschichten und genießen es, auch außerhalb des Regelunterrichts vorgelesen zu bekommen“ resümiert Rektorin Bärbel Schlienz die ersten Wochen des Programms.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



372 Aufrufe

141 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen