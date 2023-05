Ausbildungssuche: Über 30 Aussteller in Realschule Heubach

Foto: Realschule Heubach

In der Realschule Heubach hat der jährliche Tag der Beruflichen Orientierung stattgefunden. Mehr als 30 regionale Aussteller gaben den Schülerinnen und Schülern einen Überblick über ihr Ausbildungsangebot. Im kommenden Jahr könnte die „Messe“ weiter wachsen.

Mittwoch, 31. Mai 2023

Benjamin Richter

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer



Vor Kurzem hat in der Realschule Heubach wieder der jährliche Tag der Beruflichen Orientierung stattgefunden. Das Schulhaus platzte fast aus allen Nähten, so zahlreich strömten die Schülerinnen und Schüler, in den meisten Fällen begleitet von ihren Eltern, in die Räume, um das Ausbildungs– und Schulangebot auf der Ostalb auf vielfältige, kurzweilige Art und Weise zu entdecken.

Mehr als 30 regionale Aussteller konnte Schulleiterin Gabriele Straubmüller begrüßen, und auch der Heubacher Bürgermeister, Dr. Joy Alemazung, freute sich über das bemerkenswerte Interesse. Er ermunterte die Schülerinnen und Schüler, ihre weitere Ausbildung neugierig und couragiert anzugehen.

Bevor dann der Startschuss zum Run auf die Ausstellungsstände und in die Vorträge begann, überreichte ein Vertreter der Firma Fein aus Bargau jeweils zwei Akku-​Schrauber an die Technik-​Fachschaften der Realschule Heubach und der Heubacher Schillerschule. Als Unternehmen sei Fein der Meinung, „dass es wichtig ist, junge Menschen auf ihrem Weg in die Arbeitswelt zu begleiten und zu unterstützen“.

Herr Krieger nahm für die Fachschaft Technik die gespendeten Akku-​Schrauber entgegen und kündigte an, diese gleich in der nächsten Woche im Unterricht mit einsetzen zu wollen, was offensichtlich werden ließ, wie willkommen das Geschenk war.





Warum am Tag der Beruflichen Orientierung auch viele ehemalige Schüler der Realschule Heubach in der Schule vor Ort waren und welche erfreulichen Aussichten es für die Ausgabe im kommenden Jahr gibt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 1. Juni.



