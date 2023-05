Mit dem Ostalbwanderer zum Wäscherschloss und ins Beutental

Fotos: Markus Weber/Ostalbwanderer.de

Jedes Wochenende stellt die Rems-​Zeitung einen neuen Wander– und Ausflugstipp des Ostalbwanderers vor. Diesmal geht es vom Muckensee hinauf zum Wäscherschloss, das lange als Stammburg der Staufer galt. Wer sich für Geschichte interessiert, findet hier ein lohnendes Ausflugsziel.

Der Ausflugstipp zum Wochenende führt auf die Höhen des Schurwaldes, wo wir oberhalb des Beutentals das Wäscherschloss besichtigen. Die Burg Wäscherschloss entstand zwischen 1220 und 1250 als Dienstmannenburg der Staufer.







Die Wanderung beginnt am Muckensee. Von dort steigen wir durch den Wald hinauf nach Oberkirneck. Von dort wandern wir auf gut ausgebauten Wegen auf der Hochfläche des Rehgebirges dem Wäscherschloss zu. Vor uns bietet sich ein toller Ausblick auf die Silhouette des Hohenstaufen. Bevor wir die Burg erreichen, durchqueren wir das bezaubernde Dorf Wäscherhof mit schönen Fachwerkhäusern und der Wäscherhofkapelle.





Die Staufer scharten um ihren Stammsitz auf dem Hohenstaufen Dienstmannen, die unter anderem dem Schutz des Hohenstaufens dienten. So auch auf Burg Wäscherschloss, die von Walter von Schüpf vor etwa 800 Jahren erbaut wurde. Die Burg ist von Mai bis Oktober sonntags geöffnet, nachmittags findet eine Führung statt. Hinterher geht es durch das Beutental zurück ins Remstal. Am Ende gelangen wir wieder an den Muckensee, wo wir uns auf der Terrasse des Cafés bei einem Eis erholen können.





Eine detaillierte Beschreibung mit Karte, Höhenprofil, Fotos und weiteren Tipps finden Sie auf ostalb​wan​derer​.de



