Fußball: TSGV Waldstetten holt sich den heiß ersehnten 50. Punkt

In der Fußball-​Landesliga ist Waldstetten mit einem 1:1 und damit dem 50. Saisonpunkt vom SV Waldhausen zurückgekehrt. Diese 50-​Punkte-​Marke hatte Trainer Bernd Maier unlängst ausgegeben. Am 29. Spieltag nun hat seine Mannschaft ihm diesen Wunsch erfüllt. Für Waldstetten wäre mehr drin gewesen.

Sonntag, 07. Mai 2023

Thomas Ringhofer

Allerdings waren auch die Vorzeichen bei den Waldstettern suboptimal. In Simon Fröhlich, Jonas Kleinmann, Felix Bauer und Lukas Hartmann fielen gleich vier Stammkräfte aus. So war die Auswechselbank in Waldhausen recht dünn besetzt und diejenigen, die zum Einsatz gekommen sind und dabei waren, zeigten eine starke Leistung, ohnehin ließen sich die Waldstetter diesen Umstand nicht anmerken. So hatte es Maier im Vorfeld auch prognostiziert. Im Tor stand erstmals von Beginn an Felix Beyerle, Max Helmli nahm auf der Bank Platz.





Bereits nach zwei Minuten probierte es Max Dudium, doch Waldstettens Schlussmann Dennis Wille wehrte den Ball zur Ecke ab. Nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen war es wieder Dudium, der diesmal knapp verzog (5. Minute). Und ein drittes Mal: drei Minuten später war es wieder Dudium, der allerdings wieder knapp verzog (8.). Mit diesem Auftakt hatte der TSGV dem SVW zu Beginn dieses Spiels gehörig den Schneid abgekauft. Eine Standard aber brachte die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung. Nach einer Ecke prallte der Ball zu Abwehrmann Marc Heinzmann, der diesen per Dropkick in den Winkel zur 1:0-Führung hämmerte (15.).





