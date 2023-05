Zweiter Mutlanger Verschenktag erneut erfolgreich

Foto: az

Annähernd 80 Haushalte aus fast 60 Straßen beteiligten sich am zweiten Mutlanger Verschenketag. Das Angebot war vielfältig und lockte zahlreiche „Schatzsucher“ auf die Straße.

Montag, 08. Mai 2023

Sarah Fleischer

26 Sekunden Lesedauer



Was in der Region sonst noch los war, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. auch erhältlich am iKiosk.