Audi– und Oldtimer-​Treffen in Heubach

Foto: zi

Es muss nicht immer Audi sein – frei nach diesem Motto zeigt sich die Heubacher Interessengemeinschaft von Fans des legendären Audi-​Modells 100 C bei der inzwischen schon traditionellen Wochenendveranstaltung in Heubach sonntags auch offen für Exemplare anderer Marken.

Montag, 12. Juni 2023

Gerold Bauer

29 Sekunden Lesedauer



Grundsätzlich macht die Gruppe um den Initiator Günther Holley aber keinen Hehl aus ihrem Faible für die vier Ringe auf dem Kühler und veranstaltet samstags eine Audi-​Show. Produziert wurde der Audi 100 Typ 43 von 1976 bis 1982 und ebnete dieser Marke den Weg in die obere Mittelklasse. Schauspieler Klausjürgen Wussow alias Prof. Dr. Brinkmann bewegte sich in einem solchen Wagen in der Farbe Dunkelblau in der Serie „Die Schwarzwaldklinik“ zwischen Wohn– und Krankenhaus und sorgte damit für zusätzliches Prestige.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



211 Aufrufe

118 Wörter

27 Minuten Online



Beitrag teilen