Firma Schleich gewinnt „Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2023“

Foto: Schleich

Der Spielwarenhersteller Schleich gehört zu den Siegern des „Deutschen Awards für Nachhaltigkeitsprojekte 2023“. Bis 2027 sollen alle Produkte von Schleich recyclebar sein.

Montag, 12. Juni 2023

Sarah Fleischer

In der Kategorie Produkt-​Recycling erhielt das Unternehmen die Auszeichnung für seine Aktivitäten und Ambitionen, das gesamte Unternehmen nach den Cradle to Cradle® Prinzipien nachhaltiger zu gestalten und bis 2027 nur noch recyclingfähige Spielfiguren zu produzieren, die Cradle to Cradle® zertifiziert sind. Mit dem Preis werden seit 2021 wegweisende Projekte, mit denen Unternehmen oder Organisationen zur Schonung von Ressourcen und Umwelt beitragen oder durch Nachhaltigkeit einen wirtschaftlichen Mehrwert erzielen, ausgezeichnet.







