Herlikofen und Parson Drove: deutsch-​englische Freundschaft seit 60 Jahren

Herlikofen feierte die seit 60 Jahren bestehende Verbindung zu Parson Drove und gewann das Freundschaftsspiel gegen die Engländer in einem spannenden Elfmeterschießen. Es gab am Samstag auch einen Festabend in der Halle

Montag, 12. Juni 2023

Gerold Bauer

„Der Gewinner wird für weitere zwei Jahre den Wanderpokal aufbewahren können,“ erläuterte Ortsvorsteher Thomas Maihöfer und übergab zusammen mit dem TV-​Ehrenvorsitzenden Josef Hirner als Andenken kleine Pokale an jeden englischen Spieler. Der große „Pott“ hingegen bleibt aktuell im Gmünder Stadtteil.





Die RZ berichtet in der Montagausgabe über dieses spannende „Länderspiel“!



