„Unser Dorf hat Zukunft“: Bundesjury besucht Lautern

Archivfoto: hs

Lautern, der als „Gärtnerdorf“ berühmte Stadtteil von Heubach, hat es im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf die bundesweite Ebene geschafft. Am 23. Juni wird es ernst: Der Ort bekommt Besuch von der Bewertungskommission für den Bundesentscheid.

Dienstag, 13. Juni 2023

Benjamin Richter

Am Freitag, 23. Juni, wird die Bewertungskommission für den Bundesentscheid „Unser Dorf hat Zukunft“ von 13 Uhr bis 16 Uhr Lautern besuchen. Die Kommission wird in einem gut zweiundhalbstündigen Rundgang das Dorf, seine Entwicklungen und die Ideen für die Zukunft kennenlernen.

Lautern erhielt im November 2022 die Goldmedaille auf Landesebene und wurde als einziges Dorf aus Baden-​Württemberg zum Bundesentscheid weitergeleitet.

Die vier Arbeitskreise — Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen, Soziale und kulturelle Aktivitäten, Baugestaltung und Siedlungsentwicklung und Grüngestaltung und das Dorf in der Landschaft — haben sich intensiv auf den Besuch der hochkarätigen Kommission vorbereitet.

Die Bewertung orientiert sich am Leitsatz „Was haben wir bislang erreicht – was tun wir für die Zukunft?“ und stellt damit die bisherige Entwicklung des Dorfes sowie Pläne, Ziele, Konzepte und Projektideen für die Zukunft im Hinblick auf die Themen der Arbeitskreise in den Mittelpunkt.





Welcher Aspekt als Grundlage für Lauterns Erfolg bei dem Wettbewerb angesehen wird und für welche Uhrzeit Heubachs Bürgermeister Dr. Joy Alemazung die Lauterner auf den Dorfplatz einlädt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 13. Juni. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

