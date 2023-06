Abendbegegnung mit Dekanin Ursula Richter

Foto: dw

Die Pfarrer Elfi und Uwe Bauer, Vikarin Hannah Gansky und Gemeindemitglieder aus dem Kirchenbezirk Schwäbischer Wald erwarteten bei einer Abendbegegnung im Kirchgarten der Gögginger Johanniskirche einen ganz besonderen Gast.

Mittwoch, 14. Juni 2023

Sarah Fleischer

Erwartungsvoll hatten die Gäste unter den Schatten spendenden Obstbäumen im Kirchgarten Platz genommen und Richter berichtete in der Abendsonne, wie sie ihren Weg zum Glauben fand. Mit drei Geschwistern, bodenständig aufgewachsen in einer Bäckerei in Aalen, erlebte sie ein christliches und freiheitliches Elternhaus. Schon immer habe sie viel mit Menschen zu tun gehabt und als Jugendliche auch soziale Brennpunkte kennengelernt, da sich die Bäckerei ihrer Eltern in der Bahnhofgegend befand. Wie alle Heranwachsenden sei sie auf der Suche nach ihrem persönlichen Weg gewesen und „Dann haben mich meine Eltern beim CVJM (Christlicher Verein Junger Menschen) abgesetzt“, berichtet Dekanin Richter lächelnd, die es damals schwierig fand zu Gott zu kommen.





Wie sie es dennoch schaffte und wie sie ihren Ruhestand verbringen will, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



