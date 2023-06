Defizit der Kliniken im Ostalbkreis regelrecht explodiert: 30 Millionen Euro Minus

Die Diskussion um die Klinikstruktur und Mindestfallzahlen für den Fortbestand von Klinik-​Angeboten stand in jüngster Zeit im Vordergrund. Parallel dazu ist das Defizit 2022 auf die Rekordhöhe von knapp 30 Millionen Euro gestiegen; Ende 2023 könnten es 40 Millionen pro Jahr sein.

Freitag, 16. Juni 2023

Gerold Bauer

33 Sekunden Lesedauer



Das Thema „Kliniken“ hat dem Landrat des Ostalbkreises schon manches zusätzliche graue Haar beschert, aber die Art und Weise, wie sich die finanzielle Seite der Kliniken Ostalb aktuell entwickelt, ist so dramatisch, dass Dr. Joachim Bläse von einer drohenden Pleite spricht. Überlagert von in der Öffentlichkeit mit vielen Emotionen geführten Diskussionen über die Klinistruktur der Zukunft, hat sich im Hintergrund ein Defizit in bislang noch nie dagewesener Höhe breit gemacht.





