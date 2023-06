Bettringen wird zur regionalen Rock-​Hochburg

Foto: ak

Bereits zum neunten Mal findet am Samstag, 24. Juni, Rock im Reitstall statt – das Line-​Up bietet Musik aus sämtlichen Genres. Der Erlös geht wie schon in den vergangenen Jahren an Viva con Aqua.

Samstag, 17. Juni 2023

Jürgen Widmer

38 Sekunden Lesedauer



Für die Veranstalter und Organisatoren von „Rock im Reitstall“ ist es jedes Mal aufs Neue ein Highlight, die Menschen mit ihrer Leidenschaft für Musik zu begeistern und unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Bastian Sorg, einer der Hauptverantwortlichen, erklärt: „Unser Ziel ist es, die Menschen zum Tanzen zu bringen und ihnen eine unvergessliche Musik-​Nacht zu bescheren.“Die Wurzeln dieses einzigartigen Events reichen über 30 Jahre zurück, genauer gesagt ins Jahr 1992, als „Rock im Reitstall“ erstmals stattfand. Im Jahr 2007 kam Sorg die Idee, das Event wiederzubeleben und ihm neues Leben einzuhauchen. Gemeinsam mit Stefan Holl organisiert er seitdem das Festival. Dabei legen die beiden großen Wert darauf, regionalen Bands die Möglichkeit zu geben, ihre Musik auf einer größeren Bühne zu präsentieren.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



360 Aufrufe

155 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen