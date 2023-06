Waldklimatage: Den Wald mit allen Facetten kennenlernen

Foto: fg

Die Waldklimatage bei Heubach haben am zweiten Tag gute Resonanz gefunden. Zahlreiche Familien nutzten den heißen Sonntag, um einen Ausflug in den Wald zu unternehmen und dort verschiedene Aspekte dieses Lebensraums kennenzulernen. Entlang eines Rundwanderwegs wurde an 23 Stationen über die ökologische, ökonomische und soziale Bedeutung des Waldes informiert.

Sonntag, 18. Juni 2023

Franz Graser

1 Minute 22 Sekunden Lesedauer



„Der Wald hat mehr als nur eine Funktion“, sagte Landrat Dr. Joachim Bläse am Sonntagvormittag im Wald bei Heubach. Deshalb sollten sich bestimmte Intitutionen eingehend mit dem Wald beschäftigen, bevor sie „vorschnell“ in den Belehrungsmodus schalteten. Bläse kritisierte deutlich, dass beispielsweise Holz in Brüssel und Berlin nicht als regenerativer Brennstoff angesehen werde. Im ländlichen Raum stroße man damit auf Unverständnis.







„Natürlich werden wir unsere Edelhölzer nicht verheizen!“, betonte der Landrat. Der wirtschaftliche Wert der einzelnen Baum– und Holzarten werde sorgsam abgewogen. Es gebe zum Beispiel Kunden, die für den Raummeter Holz bestimmter Arten mehrere Tausend Euro bezahlten, die etwa im Bootsbau Verwendung fänden.







„Unser Wald auf dem Rosenstein könnte uns eine besondere Geschichte erzählen“, berichtete Heubachs Bürgermseister Dr. Joy Alemazung. Für die Heubacher sei er zum Beispiel seit 1820 alle drei Jahre der Ort, in dem das beliebte Kinderfest stattfinde. Um den Lebensraum besser kennenzulernen und zu verstehen, gebe es seit kurzer Zeit Projekte wie den Schulwald in Zusammenarbeit mit dem Rosenstein-​Gymnasium. Dort lernen Schülerinnen und Schüler nicht nur über den Wald, sondern legten auch selbst Hand an, um ihn zu hegen und zu pflegen. Beim Waldbaden erlebe man die heilende Kraft des Waldes und wie sich seine Energie auf Körper, Geist und Seele übertrage.





„Der Wald wirkt sich positiv auf unsere innere Balance aus“, ergänzte Bürgermeister Alemazung. „Uns ist ein toller Naturraum mit einem ganz besonderen Waldklima geschenkt“, betonte er. Deshalb müsse man die Verantwortung der Menschen für die Erhaltung dieses Raumes sensibilisieren. „Das heutige Fest ist ein Fest der Vielfalt im Wald.“ Joy Alemazung verband dies mit einem Dank an die Menschen, die den Wald pflegen und sorgsam mit ihm umgehen.

