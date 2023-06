Lorch erhöht Elternbeiträge für Kitas

Foto: Helene Souza /​pix​e​lio​.de

Eltern in Lorch müssen sich auf einen starken Anstieg der Kitagebühren einstellen. Der Gemeinderat stimmte am Donnerstag für eine Erhöhung der Elternbeiträge, die gute Gründe hat, jedoch ein grundlegendes Problem nicht löst.

Freitag, 23. Juni 2023

Sarah Fleischer

46 Sekunden Lesedauer



Doch inzwischen seien die Tarife für das Kindergartenpersonal gestiegen, außerdem seien die Standards erhöht worden – alles verbunden mit Kostensteigerungen. Diese betrügen fast 300 Prozent in den vergangenen zehn Jahren. Eine Erhöhung der Beiträge sei daher notwendig. Ein Ziel verfehlt die Stadt aber weiterhin.





Welches Ziel das ist und was der Lorcher Gemeinderat dazu zu sagen hatte, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.















Ihr sei bewusst, dass die Anpassung der Elternbeiträge diesmal deutlich höher ausfalle als in den vergangenen Jahren, sagte Lorchs Bürgermeisterin Marita Funk gleich zu Beginn des Tagesordnungspunktes. Die Kitabeiträge sollen für das kommende Kindergartenjahr, also ab dem 1. September, um 8,5 Prozent steigen. Damit folge man allerdings lediglich den Empfehlungen des Städte– und Gemeindetags und der Kirchenleitungen, wie andere Kommunen es auch täten. Zu Hochzeiten der Corona-​Pandemie habe man die Beiträge bewusst nur um 1,9 Prozent angehoben, da viele Familien zusätzlich belastet gewesen seien.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



223 Aufrufe

185 Wörter

46 Minuten Online



Beitrag teilen