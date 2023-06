Mittelalterlager am 1. und 2. Juli im Kloster Lorch

Symbol-​Bild: gbr

Eine Zeitreise in jene Epoche, als das Kloster Lorch erbaut wurde, ist am Samstag, 1. Juli, und am Sonntag, 2. Juli, jeweils ab 12 Uhr möglich. Denn an diesem Wochenende lagern dort die „Söldner zu Lorch“ und schlagen zirka 20 Mittelalter-​Zelte neben den historischen Mauern auf.

Dienstag, 27. Juni 2023

Gerold Bauer

19 Sekunden Lesedauer



Interessierte Besucherinnen und Besucher werden durch die authentischen Zelte geführt und bekommen das Leben vom 12. Jahrhundert erklärt. Eine Waffenschau und ein leichtes Training mittelalterlicher Kampftechniken gehören ebenfalls zum Programm (weitere Infos: Kloster​-Lorch​.com).

