Nuclearban-​Tour in Mutlangen: Radfahren für Abrüstung

Foto: wsh

Rund 50 Radsportler traten für nukleare Abrüstung und eine friedlichere Welt in die Pedale: 600 Kilometer an drei Tagen. Am Samstag fuhr die Nuclearban-​Tour durch Mutlangen.

Dienstag, 27. Juni 2023

Gerold Bauer

Den blinkenden Blaulichtern der Polizei folgten am Samstag nicht wie in den 80er Jahren ein Konvoi von Pershing II-​Atomraketen, sondern zahlreiche Radsportler, die für den Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen warben. An der Gemeindehalle begrüßte Bürgermeisterin Stephanie Eßwein die Sportler und zollte ihrem Engagement Respekt. Als Mitglied der „Mayors for Peace“ sei es ihr wichtig, ein Zeichen zu setzen.







Die Rems-​Zeitung berichtet am 27. Juni über diese besondere Aktion.



