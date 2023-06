Zum 71. Mal: Stuifenläufe in Wißgoldingen

Foto: TV Wißgoldingen

Am Fuß der Kaiserberge ist am Samstag wieder Spannung garantiert. Das Lauf-​Event unter dem Stuifen startet in seine 71. Auflage. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr halten die Ausrichter vom TV Wißgoldingen sowohl am Samstag als Termin wie auch am Programm der Stuifenläufe fest. Das gilt auch für die Sonnwendfeier direkt im Anschluss an die Läufe.

Freitag, 30. Juni 2023

Franz Graser

Die bisherigen Anmeldezahlen lassen wieder auf spannende Läufe hoffen. Neben vielen neuen Namen sind zahlreiche „alte Bekannte“ auf den Anmeldelisten zu finden. Hier zum Beispiel Seriensieger und Streckenrekordhalter Johannes Großkopf vom Sparda-​Team Rechberghausen. Nachdem „Hannes“ schon zahlreiche Siege „eingelaufen“ hat, können alle gespannt sein, ob er dieses Jahr am Stuifen seinen eigenen Streckenrekord angreifen kann.







Auch zahlreiche Lokalmatadore, etwa von der DJK Schwäbisch Gmünd und vom AST Süßen, stehen auf den Startlisten. Bei den Frauen lassen sich noch keine Favoriten ausmachen. Kann Franziska Prügner vom TVW dieses Jahr auf Sieg laufen? Es bleibt spannend.











Weitere Informationen sowie einen Zeitplan der Veranstaltung finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Im und um das Zelt auf dem Festplatz mit wunderschönem Alb-​Panorama wird der TV wieder für die bekannt gute Bewirtung mit Roten, Steaks, Pommes und Co. sorgen. Kaffee und Kuchen stehen natürlich ebenfalls im Angebot. Laut Wetterbericht dürften die Temperaturen sowohl für die Läufer als auch für die Festbesucher optimal werden.

