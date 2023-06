Unfall auf der B29 Schwäbisch Gmünd-​Ost

Archiv-​Foto: rz

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der B29 zwischen Schwäbisch Gmünd-​Ost und Iggingen ein Unfall mit zwei Beteiligten.

Mittwoch, 07. Juni 2023

Sarah Fleischer

18 Sekunden Lesedauer



Laut Polizei geriet am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr ein aus Richtung Aalen kommendes Auto in den Gegenverkehr auf der B29 zwischen Schwäbisch Gmünd-​Ost und Iggingen. Dabei kollidierte es mit einem anderen Fahrzeug. Die Fahrer der beiden Autos wurden leicht verletzt, Stand 9.30 Uhr sei der zweite Sattelschlepper zur Bergung eingetroffen, so ein Polizeisprecher.

