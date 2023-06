Ortsdurchfahrt Herlikofen: Viel Lärm, ein Plan – aber noch keine Aktion

In Herlikofen klagen einige Bürgerinnen und Bürger über zu laute Verkehrsgeräusche entlang der Ortsdurchfahrt; der Gmünder Lärmaktionsplan gibt ihnen auch recht. Dieser Plan ist allerdings keine verbindliche Vorgabe, wie und wann das Problem behoben wird. Kurzfristige Abhilfe ist daher eher nicht in Sicht.

Freitag, 09. Juni 2023

Gerold Bauer

39 Sekunden Lesedauer



Laut Lärmkarte liegt die errechnete Belastung durch Verkehrslärm in der Gmünder und der Brainkofer Straße in Herlikofen bei 68,8 dB (A) – ein Wert, der allgemein bereits als kritisch für die Gesundheit von Anwohnerinnen und Anwohnern gilt und Handlungsbedarf nahe legt. Dass dies so ist, wissen Betroffene auch ohne exakte Messung. „Bei offenem Wohnzimmerfenster ist tagsüber Fernsehen quasi nicht möglich“, wird unisono im Gespräch mit der Rems-​Zeitung berichtet. Auch ein offenes Schlafzimmerfenster an Tagen, an denen man sich einen frischen Luftzug wünscht, scheidet für viele aus.





Erfahren Sie in der Freitagausgabe der RZ mehr über die Sorgen von Anliegern einer vielbefahrenen Straße und warum es bei Verkehrsthemen selten eine schnelle und einfache Lösung gibt!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



407 Aufrufe

158 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen