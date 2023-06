Schießtal: Straßensperrung, weil ein Baukran abgebaut wird

Foto: gbr

Im Laufe des Freitags, 9. Juni, wird im Schießtal ein großer Baukran abgebaut. Dafür wurde die Straße gesperrt und der Verkehr über den Schießtalplatz umgeleitet.

Freitag, 09. Juni 2023

Gerold Bauer

20 Sekunden Lesedauer



Der Kran war für ein großes Wohnbauprojekt im Einsatz, wird dort jetzt aber nicht mehr benötigt. Der Abbau wird offenbar längere Zeit in Anspruch nehmen, so dass die von der Stadt Gmünd in die Wege geleitete Straßensperrung den ganzen Tag über gilt. Um den Schießtalplatz als Umleitungsstrecke nutzen zu können, wurde dort ein großräumiges Parkverbot ausgewiesen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



578 Aufrufe

82 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen