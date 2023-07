Bürgermeisterwahl in Ruppertshofen: Peter Kühnl ist der erste Bewerber

Archiv-​Bild: gbr

Um Mitternacht wartete der Schultes von Ruppertshofen vor dem Rathaus, um bei Beginn der Bewerbungsfrist sofort seinen Hut für eine dritte Amtszeit in den Ring zu werfen. Seit November 2007 ist Peter Kühnl im Amt.

Montag, 10. Juli 2023

Gerold Bauer

57 Sekunden Lesedauer



Am Wochenende begann jene Frist, in der man sich als künftiger Bürgermeister der Gemeinde Ruppertshofen bewerben kann. Noch bis zum 27. August ist dies möglich – und gewählt wird dann am 17. September. Falls bei diesem Urnengang niemand eine absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen (also mindestens 50 Prozent plus eine Stimme) haben sollte, sind die Wahlberechtigten am 1. Oktober erneut zur Wahl aufgerufen. Da im zweiten Wahlgang eine einfache Mehrheit ausreicht, gibt es spätestens dann eine Entscheidung darüber, wer in den kommenden acht Jahren den Chefsessel im Rathaus der Gemeinde für sich beanspruchen darf. Für Peter Kühnl, der seit dem 28. November 2007 im Amt ist, wäre es die dritte Amtszeit. „Ich bin sehr gerne Bürgermeister, wollte das immer werden und möchte es auch bleiben!“, begründete er im Gespräch mit der Rems-​Zeitung seine erneute Kandidatur.Er freue sich auf die nun anstehenden Aufgaben, bei denen es nicht zuletzt um die Themen „Energieversorgung“ und „Nachhaltigkeit“ gehen solle. Er habe zum Beispiel eine PV-​Anlage auf dem neuen Kindergarten ins Auge gefasst und würde gerne auf dem ehemaligen Kindergarten-​Areal ein Wohnprojekt realisieren. Viel Geld und Zeit werde man zudem investieren müssen, um die Kläranlage den aktuellen Anforderungen anzupassen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



426 Aufrufe

231 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen