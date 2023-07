Urlaubsgefühle bei der Beach-​Party im Freibad Bettringen

Foto: Förderverein Freibad Bettringen

Am heutigen Abend verwandelt sich das Bettringer Freibad wieder einmal in ein Strandbad. Mit allem, was dazu gehört: Mit Musik, kühlen Getränken, kulinarischen Leckereien und dufter Stimmung. Musikalische Unterhaltung gibt es auf zwei Bühnen.

Freitag, 14. Juli 2023

Franz Graser

37 Sekunden Lesedauer



Wie bereits bei den letzten beiden Beach-​Partys legt DJ Bryan im hinteren Teil des Freibads bei der Cocktailbar Hip-​Hop und elektronische Musik auf. An der Terrasse zur Freibadgaststätte steht Bausch Performance bereit.





Gegen den Durst gibt es Bier, Cocktails und weitere Mischgetränke ohne hochprozentigen Alkohol sowie alkoholfreie Getränke. Hungern muss natürlich auch niemand. Es werden Grillspezialitäten angeboten, natürlich auch vegetarische und vegane Alternativen sowie Pommes in der Freibadgaststätte.





Für alle Wasserratten gibt es bis um 24 Uhr die Möglichkeit, im beleuchteten Becken zu baden. An der Abendkasse gibt es noch eine begrenzte Anzahl von Tickets zu 10 Euro.







