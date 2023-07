Kunstwerke für Frieden und Demokratie in Bartholomä

Im Rahmen des Bartholomäer Dorffestes wurden auch vier Präsentationswürfel für Frieden und Demokratie eingeweiht. Gekommen waren dazu auch Gäste aus der italienischen Partnergemeinde Casola Valsenio.

Dienstag, 18. Juli 2023

Sarah Fleischer

Enthüllt werden sollten vier Präsentationswürfel, die von Jugendlichen aus der italienischen Partnergemeinde und aus Bartholomä künstlerisch gestaltet wurden. Die 11– bis 15-​Jährigen hatten sich im Rahmen von Workshops und mit Unterstützung der Jugendkunstschule Schwäbisch Gmünd und von Corinna Niederberger mit Artikeln und Grundrechten des deutschen Grundgesetzes und der italienischen Verfassung auseinandergesetzt.









Wie große Geschenke, weiß verpackt mit roten Schleifen, standen am Samstag vier stabile Objekte auf dem Casola Valsenio-​Platz an der Bartholomäer Hauptstraße. Die Spannung war spürbar, mit der das „Auspacken der Geschenke“ erwartet wurde. Die hohe Besucherzahl zeigte, wie wichtig den Bürgern die Verbindung zur italienischen Partnergemeinde Casola Valsenio und die Anerkennung für das Projekt der Jugendlichen ist. Rund 30 Gäste aus Italien weilten an diesem Wochenende in Bartholomä und waren in Privatquartieren untergebracht.

