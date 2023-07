Neues Kernzeitgebäude an Lindacher Eichenrainschule

Foto: svgd

Am 7. Juli wurde das Kernzeitgebäude der Eichenrainschule von Erstem Bürgermeister Christian Baron, Ortsvorsteher Klaus-​Peter Funk, Schulleiterin Nicole Bruder und Betreuungsleiterin Gabriele Funk eingeweiht.

Mittwoch, 19. Juli 2023

Sarah Fleischer

Der neue Holzbau ist eine Bereicherung für das seit 2011 bestehende Bildungshausmodell, in dem Kindergarten und Grundschule zu einem pädagogischen Verbund verknüpft sind. Künftig können 30 bis 60 Kinder in zwei Räumen betreut, sowie der Ausbau von Ganztagesschulen und flexiblen Betreuungsangeboten ausgeweitet werden. Neben zwei Betreuungsräumen, verfügt der Neubau über Toiletten vor Ort sowie barrierefreien Zugängen und behindertengerechte Toiletten.







Was sonst noch in Gmünd und Umgebung los war lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



