Kabarett mit Marlies Blume: Die Welt ist eine rosarote Wolke

Sei du selbst, denn du bist einzigartig und wichtig: Das war die Botschaft, die Marlies Blume in ihrem abwechslungsreichen Kabarettprogramm dem Publikum vermitteln wollte. Ihr geht es nicht nur um oberflächliche Lacher, sondern sie setzt tiefer an.

Sonntag, 02. Juli 2023

Franz Graser

Es war fast schon eine psychotherapeutische Sitzung, die Marlies Blume am Freitagabend ihrem Publikum im Böbinger Park anbot. Und man spürte, dass es der Ulmer Schwäbin ein Anliegen ist, die Menschen zu bestärken und zu friedlichem Miteinander zu motivieren.







Aber trotz ihrer unverhohlenen Botschaft wirkte sie nie moralisierend oder belehrend. Sondern sie packte ihre Aussagen in Musik, in die schwäbisch-​vertraute Mundart und vor allem in humorvolle Beispiele. Es sind die Redewendungen, die uns vertraut sind, die wir selbst täglich gebrauchen – und die sie oftmals gegensätzlich aneinanderreihte. Corona ließ die Menschen vereinsamen, das war ihr Ausgangsstatement. Doch wie wirkt sich das genau aus und wie kommt man aus dieser Falle wieder raus?





Marlies Blume setzt da auf Pink. Mit zahlreichen Kostümen und Varianten vom Glitzerkleid bis zur Boa, vom symbolträchtigen Flamingohut bis zum Helm war sie stets themengerecht gekleidet, meist in Barbie-​Pink. Ihre Welt ist eine rosarote Wolke. Aber sie steckt nicht drin, sondern schaut daraus hervor. Und sie schöpft daraus Kraft, die sie weitergeben will. Dazu dient ihr auch der schwäbische Dialekt, den sie nicht nur spricht, sondern mit all seinen Feinheiten ausbeutet.







Eine ausführliche Kritik des Kabarettabends lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.





