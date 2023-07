Iggingen will Abwasser in der Kläranlage in Gmünd reinigen lassen

Foto: gbr

Die Gemeinde Iggingen müsste rund zehn Millionen Euro in den Ausbau ihrer eigenen Kläranlage stecken. Genau so viel kostet der Anschluss an die Sammelkläranlage im Westen von Gmünd. Dort sind noch Kapazitäten frei, und die Reinigungsleistung größerer Anlagen gilt als deutlich effektiver

Donnerstag, 20. Juli 2023

Gerold Bauer

40 Sekunden Lesedauer



Denn dazu gehörte ja auch das Waschen von Wäsche – und das belastete Abwasser aus häuslichen Waschmaschinen fließt ebenso zur Kläranlage wie das Duschwasser und die WC-​Spülung. Weil für die Reinigung dieses Abwassers immer wieder die gesetzlichen Auflagen verschärft werden, muss auch die Reinigungsleistung der Kläranlagen immer wieder modifiziert werden – zum Beispiel um Phosphate und andere Schadstoffe zuverlässig herauszufiltern.







Die Rems-​Zeitung berichtet über dieses Thema in der Ausgabe vom 20. Juli!



Das hat Seltenheitswert in einem Gremium des Gmünder Gemeinderats: Der Igginger Schultes Klemens Stöckle sitzt direkt neben Oberbürgermeister Richard Arnold – und beide tragen ein blütenweißes Hemd! Um Reinheit ging es bei diesem Tagesordnungspunkt im Klima-​, Umwelt-​, Energie und Bauausschuss in der Tat.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



364 Aufrufe

160 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen