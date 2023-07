Waldhausen: Pfarrerin Golder im Gespräch mit Miss Germany

Foto: picture alliance /​johapress | Joachim Hahne

Unter dem Titel „Abendgedanken am Fluss“ lädt die evangelische Kirchengemeinde Waldhausen fast schon traditionell am Dienstagabend vor den Sommerferien zu einem Gottesdienst mit einem besonderen Gesprächspartner ein. In diesem Jahr ist am 25. Juli um 20 Uhr die amtierende Miss Germany, Kira Geiss aus Stuttgart, am Remsmittelpunkt zu Gast und wird sich mit Pfarrerin Ulrike Golder über die Frage „Was macht schön?“ austauschen.

Samstag, 22. Juli 2023

Benjamin Richter

1 Minute 4 Sekunden Lesedauer



Der Miss-​Germany-​Wettbewerb, heißt es in der Ankündigung zum Gottesdienst, habe sich in den vergangenen Jahren gewandelt von einem reinen Schönheitswettbewerb hin zu einer Veranstaltung, bei der Frauen ihrer Mission eine Stimme verleihen. „Es stehen also andere Werte an Stelle von körperlicher Schönheit, die wir mit Kira Geiss herausarbeiten wollen“, kündigt die Lorcher Pfarrerin Ulrike Golder an.

Kira Geiss, teilt die Gemeinde weiter mit, setze sich für die Generation Z, die heutigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein und dafür, dass ein Diskurs mit ihnen stattfinde. Die Kirchengemeinde zeigt sich gespannt auf das Gespräch an diesem Abend, seine Außenwirkung und dessen Strahlkraft über die Gemeindegrenzen hinaus und durch verschiedene Altersgruppen.

Im vergangenen Jahr war bei den „Abendgedanken am Fluss“ mit Rüdiger von Fritsch der ehemalige deutsche Botschafter in Russland zu Gast, im Jahr 2021 kam die frisch ins Amt getretene Bürgermeisterin Marita Funk zum Gottesdienst an den Remsmittelpunkt.

Kira Geiss, so die Ankündigung, werde nach dem Gottesdienst auch noch das persönliche Gespräch mit den Gottesdienstbesuchern ermöglichen. Dazu gibt es gekühlte Getränke. Bei Regen findet die Veranstaltung in der evangelischen Martin-​Luther-​Kirche in Waldhausen, Lammgasse 2, statt.





Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



500 Aufrufe

257 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen