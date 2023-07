Lorch feiert 50 Jahre Ostalbkreis mit Vogelschau und „Big Band Battle“

Foto: msi

Der Ostalb-​Sommer zum 50. Kreisjubiläum hat am Sonntag in Lorch Station gemacht. Die Klosterstädter füllten das Thema „Kultur und Gesellschaft“ einfallsreich mit Leben. Die Trittleiter, sonst bloß an Auf– und Abbau beteiligt, stand dabei für einmal mitten im Rampenlicht.

Montag, 24. Juli 2023

Benjamin Richter

54 Sekunden Lesedauer



Pünktlich zur Mittagszeit begann das Treiben auf dem Oriaplatz. Der MGV Lorch und die Fliegergruppe Lorch eröffneten den Tag mit der Bewirtung durch fleißige Ehrenamtliche. Schnitzelwecken, Rote Wurst mit Pommes oder Kartoffelsalat schmeckten in Gesellschaft und an frischer Luft gleich noch besser, und zum Nachtisch lockten Kaffee und Kuchen oder erfrischende Cocktails.

Für die Jüngsten begann das Programm Auge in Auge mit den Vögeln der Stauferfalknerei. Schleiereule Sirius und zwei afrikanische Weißgesichtseulen wurden durch die Reihen der staunenden Kinder getragen, die den Lufthauch des Flügelschlags spürten und den Tieren zum Greifen nah waren.





Wer sich im Bürgerhaus auf die Suche nach einem verschwundenen Zebra begab und wie Trittleitern im Mittelpunkt einer musikalischen Darbietung landeten, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 24. Juli. Die vollständige Ausgabe ist auch online erhältlich, im iKiosk.

Im ganzen Ostalbkreis wird dessen 50-​jähriges Bestehen gefeiert, wobei die Gemeinden ganz unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Das Los hat den Lorcherinnen und Lorchern das Thema „Kultur und Gesellschaft“ zugespielt, woraus ein Tag mit Kultur für Große und Kleine unter dem Motto „Musik liegt in der Luft“ wurde.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



432 Aufrufe

218 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen