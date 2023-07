DLG-​Goldmedaille für Heubacher Uralb Spezial

Foto: privat

Der Verein Deutsche Landwirtschafts-​Gesellschaft (DLG) hat das Heubacher Uralb Spzial mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Das teilt die Hirschbrauerei Heubach mit.

Mittwoch, 26. Juli 2023

Thorsten Vaas

29 Sekunden Lesedauer



„Die Auszeichnung mit der DLG-​Goldmedaille ist für mich und mein Team eine schöne Belohnung für den typischen sommerlichen Stress“, sagt Braumeister Bastian Ziegler. Die Geschäftsführer der Hirschbrauerei Heubach, Alexander Caliz und Thomas Mayer, überreichten Urkunde nebst Medaille an Braumeister Ziegler. Stellvertretend für das ganze Team nahm dieser die Ehrung entgegen und freute sich sehr, dass dem Heubacher Uralb Spezial einmal mehr Qualität bestätigt wurde.Die DLG in Frankfurt testet jährlich mehr als 20.000 Lebensmittel aus dem In– und Ausland. Die Auszeichnung „DLG-​prämiert“ wird dabei an Lebensmittel vergeben, die sensorisch einwandfrei sind und die Qualitätskriterien der DLG erfüllen.

