Städtepartnerschaft: Cosimo Ferretti aus Oria ist tot

Foto: urund

Eine traurige Nachricht erhielten dieser Tage Freunde der Städtepartnerschaft Oria-​Lorch: Cosimo Ferretti, Vater der Städtepartnerschaft, ist am Mittwoch im Alter von 85 Jahren in seiner Heimatstadt Oria gestorben.

Donnerstag, 27. Juli 2023

Sarah Fleischer

Cosimo Ferretti war seit der Gründung der Städtepartnerschaft zwischen Lorch und Oria 1972 ein Förderer und Motor der Freundschaft. Viele Familien aus Oria und Lorch fanden dadurch zu jahrzehntelangen Freundschaften zusammen.Viele Lorcher erinnern sich an Cosimo Ferretti, wie er fast jedes Jahr mit seiner Ehefrau Ninetta den Lorcher Löwenmarkt als Ehrengast aus Oria eröffnete.

