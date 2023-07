Sportprofil kommt ans Gymnasium Friedrich II. Lorch

Am Gymnasium Friedrich II. wird es künftig ein Sportprofil geben. Die Bedingungen vor Ort sind dafür ideal.

Bürgermeisterin Funk lobte die motivierte und engagierte Sportfachschaft, die den Antrag zum Sportprofil initiierte und – gemeinsam mit der Schulleitung – mit viel Nachdruck vorantrieb. Zudem stellte die Bürgermeisterin die großartigen Bedingungen zum Sporttreiben auf dem Schäfersfeld heraus.





Was die Schule alles zu bieten hat und welche Vorteile ein Sportprofil haben kann, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Am Donnerstag wurden die Pläne für das neue Profil am Lorcher Gymnasium Friedrich II offiziell vorgestellt. An dem Termin nahmen unter anderem die beiden Landtagsabgeordneten, Martina Häusler und Tim Bückner, die Bürgermeisterin aus Lorch, Marita Funk, der Hauptamtsleiter von Lorch, Oliver Tursic, die Schulleitung vom Gymnasium Friedrich II., Michael Mahler und Simone Röhrig sowie die Sportfachschaftsvorsitzenden, Michael Imhof und Oliver Skenderovic teil.

