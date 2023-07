Gartenfest der Feuerwehr Bettringen auf der Obstbaumwiese

Aus Nah und Fern sind Gäste am Samstagabend zur Eröffnung des Gartenfests der Bettringer Feuerwehr auf die Obstbaumwiese gekommen. Am Sonntag geht’s mit einem Programm für die ganze Familie weiter.

Samstag, 29. Juli 2023

Thorsten Vaas

Die Feuerwehr-​Mannschaft aus Jugend– und Altersabteilungen sowie der aktiven Feuerwehrfrauen und –männer sorgten bereits am Samstagabend für Geselligkeit, gutes Essen und Unterhaltung. Punkt um 17 Uhr ging das erste Bier über die Theke. Gegen 19 Uhr gesellten sich auch die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Bettringen dazu. Das Gartenfest startet am Sonntag, 30. Juli, mit dem Frühschoppen, ein Mittagstisch schließt sich an. Ab 14 Uhr gibt es eine Spielstraße für Kinder. Sie dürfen mit dem Schlauch Zielspritzen üben, oder auch ein kleines Feuer löschen. Darüber hinaus bietet die Feuerwehr Mitfahrten auf dem Feuerwehrauto an. Am Sonntagnachmittag gibt es Kaffee und ein Kuchenbüfett.

