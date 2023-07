Waldstetten: Kinder spenden Schulranzen für Togo

Foto: privat

Sie haben ein Herz für Kinder in ärmeren Ländern: Viertklässler aus Waldstetten haben ihre Schulranzen an den Verein Hilfe für Togo gespendet.

Samstag, 29. Juli 2023

Thorsten Vaas

Die Viertklässler der Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg, Waldstetten, mit der Außenstelle Wißgoldingen haben 22 Schulranzen an den Verein Hilfe für Togo gespendet. In großer Vorfreude auf die Sommerferien waren die Ranzen von den Schülern ruck zuck in das Auto von Bärbel Weber eingeladen, die sie bald auf die Reise nach Togo, eines der ärmsten Länder der Welt, schickt.

