Hallenbad Leinzell: Wiedereröffnung nach den Sommerferien

Ende Mai war das Unglück passiert: Die Sandfilteranlage des Leinzeller Hallenbads gab den Geist auf. Geld für die kostspielige Reparatur ist bei der kleinen Gemeinde eher knapp. Doch nun ist eine Lösung gefunden.

Dienstag, 04. Juli 2023

Sarah Fleischer

Vergangen Woche dann die gute Nachricht im Gemeinderat: Es liegt ein akzeptables Angebot vor, die Sandfilteranlage kann repariert und das Schwimmbad wieder eröffnet werden. „Drei Angebote lagen uns vor, einer hat dann einen Rückzieher gemacht. Am Freitag wurde im Gemeinderat abgestimmt und sich für das Angebot der Firma HSW Schwimmbadtechnik aus Göggingen entschieden“, so Schäffler. „Die kümmern sich seit 30 Jahren um das Schwimmbad.“

Wie viel die Gemeinde bezahlt und woher finanzielle Unterstützung kommt, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.