Sanierung des STB-​Campus in Bartholomä für neun Millionen Euro

Foto: astavi

Die mit einem Kostenaufwand von neun Millionen Euro sanierten Anlagen und Räumlichkeiten des Turnerbund-​Campus in Bartholomä sind wieder in Betrieb. Nun wurde das im Volksmund immer noch gern als „Turnerheim“ bezeichnete Areal auch offiziell eröffnet.

Mittwoch, 05. Juli 2023

Gerold Bauer

„Bewegen.Tagen.Erholen“ lautet das Motto des STB-​Campus in Bartholomä. Unter diesem Motto wirbt der Schwäbische Turnerbund als Eigentümer und Betreiber für die Nutzung seines Sport-​, Freizeit– und Tagungszentrums auf dem Albuch. Seit den 70er-​Jahren ist der STB dort am Start und hat nach der Sanierung die Zukunft fest im Blick.





