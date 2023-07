Schauorte Metlangen und Reitprechts: Zehn Pfennig pro Liter Milch

Die beiden Straßdorfer Ortsteile Metlangen und Reitprechts mit ihren Außengehöften haben ihren ursprünglichen Charakter und ihre landwirtschaftliche Bedeutung über Jahrhunderte bewahrt.

Sonntag, 09. Juli 2023

Was Adolf Hägele und andere Autoren im Straßdorfer Heimatbuch beschreiben, löst viel Respekt aus. Und zwar vor allem gegenüber den früheren Generationen, die in der großen und verstreuten Teilortsfamilie Metlangen, Reitprechts, Schönbronn, Ziegerhof usw. ein bäuerliches Leben führten. Dieses war geprägt von Bescheidenheit und Fleiß, auch von Angst vor Unwettern sowie vom Durchleben von Missernten und Hungersnöten.





Wenn nun ein Städter über den Rad– und Wanderweg Klepperletrasse radelt oder läuft, dann darf er ruhig einen aufmerksamen und auch dankbaren Blick auf die Dörfer Metlangen und Reitprechts sowie auf die von dort aus gepflegte Kulturlandschaft am Fuße von Hohenrechberg, Aasrücken und Hohenstaufen werfen. Dort lebt der Geist von vielen traditionsreichen Bauern– und auch Handwerkerfamilien fort.





Die Wanderer und Radtouristen freut es, dass in Metlangen, Reitprechts & Co der landwirtschaftliche Charme erhalten geblieben ist. Es gibt viel zu erzählen. Bäuerin Sofie Krieg sammelte vor 100 Jahren per Handkarren in Metlangen die Milch ein, um sie nach beschwerlichem Gang in der Stadt Gmünd von Haus zu Haus für zehn Pfennig pro Liter zu verkaufen.





Darüber hinaus wird der Geologische Pfad vorgestellt, und auch die Schönbronner Kapelle bei Reitprechts ist einen Abstecher wert.





