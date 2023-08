Kindernachmittag des Musikvereins Heuchlingen

Mit dem bunten Kindernachmittag startete der dritte Tag des Sommerfests, das der Musikverein Heuchlingen auf dem Festplatz bei der Gemeindehalle ausgerichtet hat. Neben der Bewirtung für die Großen hatten sich die Heuchlinger Musikerinnen und Musiker allerlei Aktivitäten für die Kleinen ausgedacht: Auf dem Festplatz wartete ein kunterbuntes Programm auf die Kinder.

Dienstag, 01. August 2023

Sarah Fleischer

Während die großen Gäste im und ums Festzelt etwas für Leib, Seele und Geselligkeit taten, war für Kinder und Jugendliche einiges geboten: Jungmusikerinnen der Jugendkapelle betreuten diverse Stationen, wo sich die Kinder austoben und ihre Geschicklichkeit beweisen konnten.





Viele Musikerinnen und Musiker standen im Festzelt erneut hinter der Theke, um die Besucher mit Kaffee, Kuchen und Getränken zu versorgen. Erwachsene Einheimische und Auswärtige trafen sich dort zu einem „Schwätzle“.

