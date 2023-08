Hocketse des TV Bargau – traditionell und ein wenig „anderschd“

Foto: TV Bargau

Am Nachmittag beginnt rund um das Tennishaus des TV Bargau die beliebte Hocketse des Vereins. Das Vereinsfest findet heuer zum 44. Mal statt: Traditionell will die Hocketse sein, aber doch auch ein wenig „anderschd“.

Freitag, 11. August 2023

Franz Graser

26 Sekunden Lesedauer



Am erfolgreichen Format aus den Vorjahren und der Location, dem Gelände rund um das TV-​Tennishaus am Pfarrer-​Seehofer-​Weg, ändert sich nichts.





„Anderschd“ ist aber der Zeitplan: Erstmals wird nicht am Samstag und Sonntag gefeiert, sondern am Freitag und Samstag. Heute geht es bereits um 17.30 Uhr los. Am morgigen Samstag, 12. August, startet das Fest um 10 Uhr.





Alles Weitere finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



395 Aufrufe

104 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen