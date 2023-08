Lorch: Arbeiten im Stadtgebiet laufen weiter

Auch in der sogenannten Sommerpause wird auf dem Stadtgebiet in Lorch fleißig gearbeitet. Aktuell laufen die Sanierung des Hans-​Kloss-​Saals, des Staufersaals sowie Arbeiten in der Stauferschule.

Samstag, 12. August 2023

Benjamin Richter

Im Hans-​Kloss-​Saal wird eine schallschutztechnische Sanierung durchgeführt. Außerdem werden eine neue Beleuchtung angebracht sowie notwendige Kabelarbeiten durchgeführt.

„Durch die Erneuerungen schaffen wir für zukünftige Veranstaltungen optimierte Rahmenbedingungen“, sagt Lorchs Bürgermeisterin Marita Funk.





Die Gesamtinvestitionskosten der drei Maßnahmen samt der digitalen Endgeräte, die es an der Stauferschule geben soll, betragen rund 490.000 Euro.Der Staufersaal wird zum Trausaal mit Option zur weiteren Nutzung als Sitzungs– oder Tagungsraum umgebaut. Gleichzeitig entsteht ein Besprechungs– und Sozialraum, den es bis dato nicht gab. Außerdem entstehen drei Arbeitsplätze, die in der Vergangenheit teils provisorisch eingerichtet waren.

